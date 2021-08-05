SpaceX собирается установить Starship на Super Heavy

Компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску все ближе подходит к финальному этапу строительства ракеты. Изобретатель планирует установить вторую ступень Starship на первую - Super Heavy уже на протяжении добы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Илона Маска.
Как отметил миллиардер, уже в течение суток специалисты наконец установят Starship на Super Heavy.
Starship является одновременно космическим кораблем и сверхтяжелой ракетой, которую компания SpaceX планирует в будущем использовать для транспортировки людей на Марс.
Первая ступень - Super Heavy, которая предназначена для вывода корабля на орбиту. Её высота составляет 70 метров, а диаметр - 9 метров. Первая ступень оборудована 29 метановыми двигателями Raptor и является летательным аппаратом многоразового использования. После отделения второй ступени - первая вернется на Землю и приземлится на одну из площадок, где её "поймают" специальные механизмы, в связи с чем SpaceX решила отказаться от посадочных опор, чтобы уменьшить вес аппарата.
Вторая ступень - Starship. Известно, что компания будет производить её в нескольких конфигурациях: