SpaceX собирается установить Starship на Super Heavy

Как отметил миллиардер, уже в течение суток специалисты наконец установят Starship на Super Heavy.

Что известно о ракете Starship:

Starship является одновременно космическим кораблем и сверхтяжелой ракетой, которую компания SpaceX планирует в будущем использовать для транспортировки людей на Марс.

Ракета состоит из двух ступеней.

Первая ступень - Super Heavy, которая предназначена для вывода корабля на орбиту. Её высота составляет 70 метров, а диаметр - 9 метров. Первая ступень оборудована 29 метановыми двигателями Raptor и является летательным аппаратом многоразового использования. После отделения второй ступени - первая вернется на Землю и приземлится на одну из площадок, где её "поймают" специальные механизмы, в связи с чем SpaceX решила отказаться от посадочных опор, чтобы уменьшить вес аппарата.

Вторая ступень - Starship. Известно, что компания будет производить её в нескольких конфигурациях: