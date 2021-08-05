SpaceX збирається встановити Starship на Super Heavy

Як відзначив мільярдер, вже протягом доби фахівці нарешті встановлять Starship на Super Heavy.

Що відомо про ракету Starship:

Starship є одночасно космічним кораблем й надважкою ракетою, яку компанія SpaceX планує в майбутньому використовувати для транспортування людей на Марс.

Ракета складається з двох ступенів.

Перший ступінь - Super Heavy, який призначений для виведення корабля на орбіту. Його висота становить 70 метрів, а діаметр - 9 метрів. Перший ступінь обладнаний 29 метановими двигунами Raptor і є літальним апаратом багаторазового використання. Після від’єднання другого ступеня - перший повернеться на Землю й приземлиться на один із майданчиків, де його "спіймають" спеціальні механізми, у зв’язку з чим SpaceX вирішила відмовитись від посадкових опор, аби зменшити вагу апарату.

Другий ступінь - Starship. Відомо, що компанія виготовлятиме його у декількох конфігураціях: