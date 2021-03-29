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SpaceX сегодня проведет запуск прототипа корабля для полета на Марс

Автор: Юлия Струк

Сегодня, 29 марта, запланирован суборбитальный полет 11-го образца ракеты-корабля Starship американской компании SpaceX. Запуск вероятно состоится не ранее 21:30 по киевскому времени.

На платформе YouTube запустили соответствующую трансляцию.

Испытания прототипа SN11 должны были пройти вблизи городка Бока-Чика в штате Техас.

Прототип, вероятно, совершит в полете те же маневры, что и трое его предшественников. А именно планируется его запуск на 10 километров и приземление на испытательную площадку.

Напомним, в пятницу, 26 марта, SpaceX отменила испытательный полет 11-го прототипа корабля Starship. Предположительно, причиной переноса стали неблагоприятные погодные условия.

Испытания прототипа SN11 должны были пройти вблизи городка Бока-Чика в штате Техас. Ранее эвакуировали территорию вокруг испытательной площадки.

Как писало РБК-Украина, в начале марта SpaceX провела испытания прототипа SN10. Он успешно поднялся на 10 километров, а также приземлился на специальную площадку. Однако прототип корабля взорвался через несколько минут после посадки.

Позже глава компании Илон Маск объяснил, почему его корабль взорвался после, казалось бы, удачной посадки.

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