SpaceX сьогодні проведе запуск прототипу корабля для польоту на Марс

Випробування прототипу SN11 повинні були пройти поблизу містечка Бока-Чіка в штаті Техас.

Прототип, ймовірно, зробить у польоті ті ж маневри, що і троє його попередників. А саме планується його запуск на 10 кілометрів і приземлення на випробувальний майданчик.

Нагадаємо, в п'ятницю, 26 березня, SpaceX скасувала випробувальний політ 11-го прототипу корабля Starship. Імовірно, причиною перенесення стали несприятливі погодні умови.

Випробування прототипу SN11 повинні були пройти поблизу містечка Бока-Чіка в штаті Техас. Раніше евакуювали територію навколо випробувального майданчика.

Як писало РБК-Україна, на початку березня SpaceX провела випробування прототипу SN10. Він успішно піднявся на 10 кілометрів, а також приземлився на спеціальний майданчик. Однак прототип корабля вибухнув через кілька хвилин після посадки.

Пізніше глава компанії Ілон Маск пояснив, чому його корабель вибухнув після, здавалося б, вдалої посадки.