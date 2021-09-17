В SpaceX рассказали о самочувствии первой гражданской миссии на орбите

В космос отправятся основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, оплативший полет, а также исследовательница Сиан Проктор, сотрудница больницы Хейли Арсено и инженер Кристофер Семборски.

"Экипаж здоров, счастлив и отдыхает с комфортом. Перед тем, как экипаж отправился спать, они 5,5 раз облетели Землю, завершили первый раунд научных исследований и съели пару обедов", - говорится в сообщении.

Арсено отличается от всех людей, когда-либо побывавших в космосе. В детстве девушка перенесла рак костей, из-за болезни ей ампутировали ногу. Она стала первым человеком с протезом в космосе.

Участники экспедиции отличаются от всех тех, кто ранее был в космосе. Увидеть Землю с орбиты смогут те, кто ранее никогда бы не позволили сделать это из-за проблем со здоровьем. Речь о Хейли Арсено. В детстве девушка перенесла рак костей. Из-за болезни нога была ампутирована, теперь Арсено передвигается с помощью протеза.