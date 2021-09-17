У SpaceX розповіли про самопочуття першої цивільної місії на орбіті

У космос відправилися засновник компанії Shift4 Payments Джаред Айзекман, який оплатив політ, а також дослідниця Сіан Проктор, співробітниця лікарні Хейлі Арсено і інженер Крістофер Семборскі.

"Екіпаж здоровий, щасливий і відпочиває з комфортом. Перед тим, як екіпаж відправився спати, вони 5,5 раза облетіли Землю, завершили перший раунд наукових досліджень і з'їли пару обідів", - йдеться в повідомленні.

Арсено відрізняється від усіх людей, які коли-небудь побували в космосі. У дитинстві дівчина перенесла рак кісток, через хворобу їй ампутували ногу. Вона стала першою людиною з протезом у космосі.

Учасники експедиції відрізняються від усіх тих, хто раніше був у космосі. Побачити Землю з орбіти зможуть ті, хто раніше ніколи б не дозволили зробити це через проблеми зі здоров'ям.