SpaceX проводит очередные испытания корабля Starship. Вероятность катастрофы 40%
Американская частная космическая компания SpaceX готовит запуск десятого прототипа межпланетного многоразового корабля Starship. Вероятность того, что испытания прототипа пройдут успешно составляет 60%.
Starship SN10 установлен на собственном пусковом комплексе компании у городка Бока Чика в штате Техас.
Прототип корабля отправится в полет с площадки SpaceX. Она находится в штате Техас в округе Кэмерон. В космической корпорации пообещали, что трансляция будет доступна за несколько минут до пуска.
Корабль Starship предназначен для полетов на Марс и Луну. Он рассчитан на 100 астронавтов.
Отметим, что Space X тестирует уже не первый прототип космического корабля. Предшественник нынешнего SN9 был запущен в начале февраля. Он поднялся на высоту 10 тысяч метров, но при приземлении на полигоне в деревне Бока-Чика в Техасе взорвался.
Добавим, что во время прошлого испытания, которое состоялось в декабре 2020 года, прототип Starship успешно поднялся на нужную высоту, но взорвался во время посадки. Тогда Маск объяснил, что взрыв произошел из-за недостаточного давления в топливном баке.