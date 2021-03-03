SpaceX проводит очередные испытания корабля Starship. Вероятность катастрофы 40%

Американская частная космическая компания SpaceX готовит запуск десятого прототипа межпланетного многоразового корабля Starship. Вероятность того, что испытания прототипа пройдут успешно составляет 60%.

Об этом сообщил глава компании Илон Макс в Twitter .

Starship SN10 установлен на собственном пусковом комплексе компании у городка Бока Чика в штате Техас.

Прототип корабля отправится в полет с площадки SpaceX. Она находится в штате Техас в округе Кэмерон. В космической корпорации пообещали, что трансляция будет доступна за несколько минут до пуска.

Корабль Starship предназначен для полетов на Марс и Луну. Он рассчитан на 100 астронавтов.