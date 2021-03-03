SpaceX проводить чергові випробування корабля Starship. Вірогідність катастрофи 40%

Американська приватна космічна компанія SpaceX готує запуск десятого прототипу міжпланетного корабля багаторазового Starship. Ймовірність того, що випробування прототипу пройдуть успішно складає 60%.

Про це повідомив глава компанії Ілон Макс Twitter .

Starship SN10 встановлений на власному пусковому комплексі компанії у містечка Бока Чіка в штаті Техас.

Прототип корабля відправиться у політ з майданчика SpaceX. Вона знаходиться в штаті Техас в окрузі Кемерон. В космічній корпорації пообіцяли, що трансляція буде доступна за кілька хвилин до пуску.

Корабель Starship призначений для польотів на Марс і Місяць. Він розрахований на 100 астронавтів.