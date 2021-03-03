ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

SpaceX проводить чергові випробування корабля Starship. Вірогідність катастрофи 40%

Новость на русском → Кемерон, Середа 03 березня 2021 20:18
SpaceX проводить чергові випробування корабля Starship. Вірогідність катастрофи 40% Фото: Starship SN8 (twitter.com/SpaceX)
Автор: РБК-Україна

Американська приватна космічна компанія SpaceX готує запуск десятого прототипу міжпланетного корабля багаторазового Starship. Ймовірність того, що випробування прототипу пройдуть успішно складає 60%.

Про це повідомив глава компанії Ілон Макс Twitter.

Starship SN10 встановлений на власному пусковому комплексі компанії у містечка Бока Чіка в штаті Техас.

Прототип корабля відправиться у політ з майданчика SpaceX. Вона знаходиться в штаті Техас в окрузі Кемерон. В космічній корпорації пообіцяли, що трансляція буде доступна за кілька хвилин до пуску.

Корабель Starship призначений для польотів на Марс і Місяць. Він розрахований на 100 астронавтів.

Зазначимо, що Space X тестує вже не перший прототип космічного корабля. Попередник нинішнього SN9 був запущений на початку лютого. Він піднявся на висоту 10 тисяч метрів, але при приземленні на полігоні в селі Бока-Чіка в Техасі вибухнув.

Додамо, що під час минулого випробування, яке відбулося в грудні 2020 року, прототип Starship успішно піднявся на потрібну висоту, але вибухнув під час посадки. Тоді Маск пояснив, що вибух стався із-за недостатнього тиску в паливному баку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сполучені Штати Америки SpaceX Илон Маск
NEWS
"Закарпаття в обмін на вакцину від РФ". Всі подробиці скандалу через "жарт" прем'єра Словаччини
"Закарпаття в обмін на вакцину від РФ". Всі подробиці скандалу через "жарт" прем'єра Словаччини
DAILY
Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК