SpaceX сегодня может провести очередные испытания корабля Starship. Трансляция

Компания SpaceX американского изобретателя Илона Маска сегодня, 30 апреля, может осуществить очередные испытания корабля Starship . Этот корабль должен доставить астронавтов на Луну в рамках программы NASA.

Компания должна испытать очередной прототип корабля, который получил название SN15. Корабль, как и во время прошлых испытаний, должен подняться на высоту 10 километров, перейти в горизонтальное положение и начать спуск, после чего совершить посадку.

Как известно, все предыдущие испытания прототипов Starship заканчивались взрывами, однако Илон Маск не называет это неудачами, поскольку компания получает данные, которые помогают улучшить корабль.