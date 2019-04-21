SpaceX провалила испытания для корабля Crew Dragon

Американская компания SpaceX провалила испытания двигателя для нового корабля Crew Dragon, на котором в будущем планируют доставлять астронавтов на МКС и обратно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в самой компании, финальный тест двигателя для корабля Crew Dragon завершился "аномалией" на испытательной капсуле корабля.

"Первые испытания были успешно завершены, однако финальный тест привел к аномалии на испытательном стенде", - отметили в SpaceX и добавили, что расследуют инцидент вместе со специалистами из NASA.

Кроме того, местные СМИ публикуют фотографии, на которых видно, как над базой американских ВВС на мысе Канаверал во Флориде поднимается оранжевый дым.

Фото: задымление на месте испытаний SpaceX во Флориде (floridatoday)

Напомним, ранее NASA заявило о переносе запуска космического корабля Dragon компании SpaceX. В агентстве отметили, что Falcon 9 и Dragon готовы к запуску, но 30 апреля лучше всего подходит для запуска из-за возможностей МКС и механики орбиты.