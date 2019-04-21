SpaceX провалила випробування для корабля Dragon Crew

Американська компанія SpaceX провалила випробування двигуна для нового корабля Crew Dragon, на якому в майбутньому планують доставляти астронавтів на МКС і назад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили в самій компанії, фінальний тест двигуна для корабля Crew Dragon завершився "аномалією" на випробувальній капсулі корабля.

"Перші випробування були успішно завершені, однак фінальний тест привів до аномалії на випробувальному стенді", - зазначили в SpaceX і додали, що розслідують інцидент разом з фахівцями NASA.

Крім того, місцеві ЗМІ публікують фотографії, на яких видно, як над базою американських ВПС на мисі Канаверал у Флориді піднімається помаранчевий дим.

Фото: задимлення на місці випробувань SpaceX у Флориді (floridatoday)

Нагадаємо, раніше NASA заявило про перенесення запуску космічного корабля Dragon компанії SpaceX. В агентстві відзначили, що Falcon 9 і Dragon готові до запуску, але 30 квітня краще всього підходить для запуску через можливості МКС і механіку орбіти.