SpaceX в течение суток запустила две ракеты со спутниками: видео
Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, за девять часов запустила две ракеты Falcon 9 со спутниками на борту.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.
Первоначально компания вывела на орбиту 51 спутник интернет-связи Starlink. Ракета была запущена из космодрома в Калифорнии.
Liftoff! pic.twitter.com/jMzn6ftWW6— SpaceX (@SpaceX) February 17, 2023
Через девять часов, 05:59 по киевскому времени, компания запустила вторую ракету Falcon 9 с британским спутником I-6 F2 телекоммуникационной компании Inmarsat на борту.
Последний аппарат был развернут на орбите через 32 минуты и 20 секунд после запуска ракеты с космодрома во Флориде.
Liftoff! pic.twitter.com/7Dka2EmZwf— SpaceX (@SpaceX) February 18, 2023
Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно SpaceX провела наземное опробование своей новой мощной ракеты Starship, которая должна доставить людей на Марс.
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