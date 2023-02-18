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SpaceX в течение суток запустила две ракеты со спутниками: видео

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Суббота 18 февраля 2023 14:22
SpaceX в течение суток запустила две ракеты со спутниками: видео Фото: SpaceX в течение суток запустила две ракеты со спутниками: видео (wikimedia)
Автор: Сергей Пышкин

Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, за девять часов запустила две ракеты Falcon 9 со спутниками на борту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.

Первоначально компания вывела на орбиту 51 спутник интернет-связи Starlink. Ракета была запущена из космодрома в Калифорнии.

Через девять часов, 05:59 по киевскому времени, компания запустила вторую ракету Falcon 9 с британским спутником I-6 F2 телекоммуникационной компании Inmarsat на борту.

Последний аппарат был развернут на орбите через 32 минуты и 20 секунд после запуска ракеты с космодрома во Флориде.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно SpaceX провела наземное опробование своей новой мощной ракеты Starship, которая должна доставить людей на Марс.

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