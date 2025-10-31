SpaceX пришвидшує програму польоту на Місяць після критики NASA

Американська компанія SpaceX представила оновлений, "спрощений" план місії на Місяць, який має скоротити час підготовки та підвищити безпеку екіпажу.

Це відбулось на фоні критики з боку NASA, яке висловило занепокоєння повільним темпом розробки системи Starship - ключового елемента місячної програми Artemis.

"Ми поділилися та офіційно оцінюємо спрощену архітектуру місії, яка, на нашу думку, забезпечить швидше повернення людей на Місяць і водночас підвищить рівень безпеки екіпажу", - йдеться у заяві SpaceX.

Новий план компанія оприлюднила на своєму сайті, однак деталями щодо змін у технічній частині чи послідовності польотів ділитись не стала.

Конфлікт із NASA

Зазначимо, що оновлення від SpaceX з’явилося менше ніж за два тижні після заяви в.о. адміністратора NASA Шона Даффі, який повідомив про намір відкрити контракт SpaceX для конкуренції - тобто дозволити іншим компаніям подати власні пропозиції на створення місячного посадкового модуля.

Причиною такого кроку стали тривалі затримки у випробуваннях Starship - багаторазової ракети, на яку покладено ключову роль у місії Artemis III, що має стати першим поверненням американських астронавтів на Місяць після більш ніж 50 років.

Дійсно, протягом 2024-2025 років програма Starship пережила низку невдач:

дві ракети вибухнули під час польотних випробувань;

ще один інцидент стався під час перевірки двигунів на стенді;

компанія досі не продемонструвала ключову технологію - дозаправку в космосі, необхідну для місячних польотів.

Вартість проєкту - 4 мільярди доларів

Контракт SpaceX із NASA оцінюється у понад 4 мільярди доларів, і передбачає створення місячного посадкового модуля Starship HLS (Human Landing System). Саме він має доставити астронавтів на поверхню Місяця та повернути їх назад на орбіту.

У відповідь на тиск з боку NASA, Ілон Маск різко розкритикував Даффі у соцмережах і навіть закликав до його відставки.

SpaceX наполягає: Starship - найкращий варіант

Попри спрощення місії, у компанії впевнені, що Starship залишається найефективнішим шляхом повернення людей на Місяць.

"Starship продовжує бути найшвидшим шляхом до повернення людини на Місяць і ключовим елементом програми Artemis, яка має на меті створити постійну, сталу присутність людства на поверхні супутника", - наголошується в оновленні SpaceX.

Інженери вже працюють над створенням кабіни екіпажу, яка стане базовим елементом для подальших випробувань.

Програма Artemis III - амбітна спроба NASA повернути людей на Місяць до кінця десятиліття. Проте затримки з боку підрядників, зокрема SpaceX і Blue Origin, ставлять під сумнів можливість здійснення цього плану до 2028 року.

До речі, конкурент SpaceX - компанія Blue Origin Джеффа Безоса - також має контракт із NASA на розробку альтернативного посадкового модуля.

І хоча SpaceX пропонує "швидше" рішення, його реалізація залежить від успішності найближчих тестів Starship. Наступний запуск стане вирішальним - він покаже, чи здатен проєкт Ілона Маска дійсно повернути людство на Місяць.