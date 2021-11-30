SpaceX пришлось сместить орбиту спутников Starlink: в чем причина

По словам предпринимателя Илона Маска, компании SpaceX пришлось сместить орбиты некоторых спутников Starlink. Это связано с риском столкновении с космическим мусором.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт предпринимателя Илона Маска.
"Это не здорово, но и не ужасно", - отметил предприниматель.
По словам Маска, Международная космическая станция и космический корабль Crew Dragon-4 обустроены микрометеорными щитами, которые поглощают сверхбыстрые удары. В то же время скафандры EVA - их не имеют, в связи с чем это повышает риск выхода в открытый космос космонавта в случае столкновения с мусором.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что NASA отложило выход астронавтов на МКС в открытый космос. Они должны были заменить неисправную антенну на одной из конструкций в прямом эфире.