Starlink презентовала антенну, которая способна обеспечивать большую скорость от 150 до 500 Мбит/с, соответственно к обычному тарифу (50-250 Мбит/с). Скорость загрузки также обещает быть выше: от 20 до 40 Мбит/с.

Фото: SpaceX презентовала премиум-подписку сети Starlink (Starlink.com)

В конце концов, выросла и цена:

базовая услуга Starlink стоит 499 долларов за оборудование и 99 долларов ежемесячно;

премиум услуга стоит 250 долларов за антенну и 500 долларов ежемесячно.

Фото: SpaceX презентовала премиум-подписку сети Starlink (Starlink.com)

На сайте Starlink отмечается, что премиум тариф предназначен для небольших офисов, витрин или суперпользователей со всего мира.

Также компания Маска обещает бесперебойную работу даже в экстремальных погодных условиях.