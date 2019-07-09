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В США на площадке SpaceX произошел пожар

Новости » Происшествия    09.07.2019 - 09:15
В США на площадке SpaceX произошел пожар
Иллюстративное фото (twitter.com/spacex)

В компании сообщили, что огонь уже удалось потушить

На площадке для испытаний космического корабля Starship, который разрабатывается компанией SpaceX, произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина, посилаючист на Florida Today.

Площадка, на которой проходят испытания прототипов корабля, находится в городе Коко (штат Флорида). Там пожар и произошел. В компании сообщили, что огонь уже удалось потушить.

"Сегодня днем на площадке SpaceX в Коко произошел небольшой пожар", - говорится в сообщении.

По словам представителя SpaceX, во время пожара никто не пострадал, но ущерб, нанесенный оборудованию, оценивается в 50-100 тыс. долларов. Возможной причиной возгорания являются неполадки электрооборудования. Корабль Starship должен использоваться как верхняя ступень сверхтяжелой ракеты-носителя, которую SpaceX разрабатывает для полетов на Марс.

Напомним, американская компания по производству космической техники SpaceX ночью в четверг, 23 мая, успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink.

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