SpaceX представила ракету для польотів на Марс

Фото: космічний корабель Starship (TechCrunch)

Ракета може доставляти вантажі на Місяць та Марс

Американська космічна компанія SpaceX представила космічний корабель Starship, який здатний здійснювати польоти на Місяць, Марс та інші планети Сонячної системи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, новий космічний корабель представив засновник компанії Ілон Маска на стартовому комплексі у Техасі. В компанії заявили, що Starship здатен перевозити людей та вантажі на будь-яку планету Сонячної системи. Головною його особливістю є те, що він може бути використаний декілька разів.

Starship will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/LloN8AQdei — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

Зазначається, що Starship здатен перевозити 100 людей та понад 100 тонн багажу. За словами Маска, новий космічний корабель здійснить свій перший випробувальний політ вже за один-два місяці. Корабель планують підняти на висоту 19,8 тис. кілометрів та повернути назад на Землю.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск анонсував перший орбітальний політ нового космічного корабля Starship. Засновник компанії SpaceX зазначав, що вихід корабля на орбіту відбудеться не раніше жовтня.

Додамо, 25 липня на майданчику для випробувань космічного корабля Starship сталася пожежа. Площадка, на якій проходять випробування прототипів корабля, знаходиться в місті Коко, штат Флорида.