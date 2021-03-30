SpaceX представила экипаж первой гражданской миссии: кто полетит на орбиту

Американская компания SpaceX представила экипаж первой гражданской миссии Inspiration4 , которая до конца 2021 года должно отправиться на орбиту. На борту космического корабля Dragon будут находиться четверо членов экипажа.

Космический корабль Dragon с четырьмя членами экипажа выведет на орбиту ракета Falcon 9. Миссия состоится не ранее 15 сентября 2021 года. Ожидается, что корабль Dragon проведет несколько дней на орбите, а затем снова войдет в атмосферу Земли и приземлится вблизи берегов Флориды.

На борту корабля Dragon не будет ни одного профессионального астронавта.

Фото: члены экипажа Dragon, которые полетят в космос в рамках миссии Inspiration4 (facebook.com erin bonilla)

Напомним, в феврале этого года бизнесмен Джаред Айзекман предложил компании SpaceX осуществить первую гражданскую миссию на орбиту. Бизнесмен согласился сам оплатить этот исторический полет.

Кроме того, частная компания Axiom Space планирует до конца этого года осуществить туристический полет к Международной космической станции. Туристов планируют отправить в космос на корабле компании SpaceX.