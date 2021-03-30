SpaceX представила екіпаж першої цивільної місії: хто полетить на орбіту

Американська компанія SpaceX представила екіпаж першої цивільної місії Inspiration4 , яка до кінця 2021 року має відправитися на орбіту. На борту космічного корабля Dragon перебуватимуть четверо членів екіпажу.

Про це повідомила компанія SpaceX .

Космічний корабель Dragon з чотирма членами екіпажу виведе на орбіту ракета Falcon 9. Місія відбудеться не раніше 15 вересня 2021 року. Очікується, що корабель Dragon проведе декілька днів на орбіті, а потім знову увійде в атмосферу Землі та приземлиться поблизу берегів Флориди.

На борту корабля Dragon не буде жодного професійного астронавта.

Фото: члени екіпажу Dragon, які полетять в космос в рамках місії Inspiration4 (facebook.com erin bonilla)

Членами екіпажу корабля Dragon в рамках першої повністю цивільної місії Inspiration4 будуть:

Нагадаємо, у лютому цього року бізнесмен Джаред Айзекман запропонував компанії SpaceX здійснити першу цивільну місію на орбіту. Бізнесмен погодився сам оплатити цей історичний політ.

Крім того, приватна компанія Axiom Space планує до кінця цього року здійснити туристичний політ до Міжнародної космічної станції. Туристів планують відправити в космос кораблем компанії SpaceX.