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SpaceX потеряла ускоритель ракеты Falcon Heavy

Новости » Происшествия    16.04.2019 - 11:10
SpaceX потеряла ускоритель ракеты Falcon Heavy
Фото: запуск ракеты (space.com)

Ускоритель был потерян из-за сложных условий в море

Компания SpaceX потеряла ускоритель тяжелой ракеты Falcon Heavy после успешного запуска 11 апреля. Об этом заявил представитель компании Джеймс Глисон, сообщает портал "Spacenews".

Указано, что ускоритель был потерян из-за сложных условий в море.

"На выходных, за сложных условий в море, спасательная команда SpaceX не смогла обеспечить возврат центрального степени (ракеты, - ред.), а именно ускорителя, в порт Канаверал", - проинформировал представитель.

Он также добавил, что в море были замечены волны до трех метров, и поэтому ускоритель не смог удержаться на плаву и медленно начал тонуть.

Как писало РБК-Украина ранее, 11 апреля ракета Falcon Heavy компании SpaceX Илона Маска стартовала с космодрома в штате Флорида и успешно вывела на орбиту саудовский спутник Arabsat-6A. В компании подчеркнули, что на площадку на мысе Канаверал успешно приземлились два усилителя и центральный блок тяжелой ракеты.

Следует отметить, что SpaceX перенесла первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy на 10 апреля, так как в этот день ожидались лучшие погодные условия, но в итоге запуск состоялся 11 апреля по местному времени.

В компании сообщали, что Falcon Heavy является самой мощной ракетой из тех, что находятся в эксплуатации.

Напомним, израильский космический аппарат Beresheet компании Space IL, доставленный ранее SpaceX на орбиту, при попытке совершить посадку разбился о поверхность Луны.

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