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Первый израильский луноход разбился при посадке на Луну

Новости » Телеком & IT    12.04.2019 - 02:15
Первый израильский луноход разбился при посадке на Луну
Фото: Beresheet за несколько минут до посадки (скриншот видео)

По предварительным данным, у космического зонда Beresheet возникли проблемы с двигателем

Израильский космический аппарат Beresheet компании Space IL при попытке осуществить посадку разбился о поверхность Луны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post.

При приближении космического зонда Beresheet к спутнику Земли специалисты организации Space IL несколько раз теряли с ним связь, последний раз - перед самой посадкой.

Точные причины аварии пока неизвестны, по предварительным данным у аппарата возникли проблемы с двигателем.

Как отмечает издание, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который наблюдал за последними минутами полета, после аварии пообещал всем присутствующим, что Израиль в течение следующих трех лет добьется, чтобы его аппарат сел на Луну.

Организацией запуска космического зонда в течение восьми лет занималась некоммерческая организация Space IL, Beresheet был доставлен на орбиту ракетой Falcon 9.

Напомним, ночью 22 февраля 2019 года частная американская компания SpaceX запустила на своей ракете Falcon 9 индонезийский спутник PSN-6 (Nusantara Satu) и первый луноход Beresheet израильской компании SpaceIL. Оба аппарата были успешно выведены на орбиту.

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