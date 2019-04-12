SpaceX запустила Falcon Heavy с саудовским спутником

Фото: Falcon 9 (twitter.com/spacex)

Спутник Arabsat-6A был успешно выведен на орбиту

Ракета Falcon Heavy компании SpaceX Илона Маска стартовала с космодрома в штате Флорида и успешно вывела на орбиту саудовский спутник Arabsat-6A. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт компании в Twitter.

"Подтверждено успешное развертывание Arabsat-6A на орбите геосинхронной передачи — завершение первой коммерческой миссии Falcon Heavy!!, - говорится в сообщении.

В компании добавили, что на площадки на мысе Канаверал успешно приземлились два усилителя и центральный блок ​тяжелой ракеты.

Ранее SpaceX перенесла первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy на 10 апреля, так как в этот день ожидались лучшие погодные условия, но в итоге запуск состоялся 11 апреля по местному времени.

В компании заявляют, что Falcon Heavy является самой мощной ракетой из тех, что находятся в эксплуатации.

Напомним, израильский космический аппарат Beresheet компании Space IL, доставленный ранее SpaceX на орбиту, при попытке осуществить посадку разбился о поверхность Луны.