SpaceX втратила прискорювач ракети Falcon Heavy

Фото: запуск ракети (space.com)

Прискорювач було втрачено через складні умови у морі

Компанія SpaceX втратила прискорювач важкої ракети Falcon Heavy після успішного запуску 11 квітня. Про це заявив речник компанії Джеймс Глісон, повідомляє портал "Spacenews".

Вказано, що прискорювач було втрачено через складні умови у морі.

"На вихідних, через складні умови у морі, рятувальна команда SpaceX не змогла забезпечити повернення центрального ступені (ракети, - ред.), а саме прискорювача, до порту Канаверал", - проінформував речник.

Він також додав, що в морі були помічені хвилі до трьох метрів, і через це прискорювач не зміг утриматися на плаву та повільно почав тонути.

Як писало РБК-Україна раніше, 11 квітня ракета Falcon Heavy компанії SpaceX Ілона Маска стартувала з космодрому в штаті Флорида і успішно вивела на орбіту саудівський супутник Arabsat-6A. У компанії підкреслили, що на майданчики на мисі Канаверал успішно приземлилися два підсилювача і центральний блок важкої ракети.

Слід зазначити, що SpaceX перенесла перший комерційний запуск ракети Falcon Heavy на 10 квітня, так як у цей день очікувалися кращі погодні умови, але в підсумку запуск відбувся 11 квітня за місцевим часом.

У компанії повідомляли, що Falcon Heavy є найпотужнішою ракетою з тих, що знаходяться в експлуатації.

Нагадаємо, ізраїльський космічний апарат Beresheet компанії Space IL, доставлений раніше SpaceX на орбіту, при спробі здійснити посадку розбився об поверхню Місяця.