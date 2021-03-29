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Опять не полетел. SpaceX перенесла испытание корабля Starship

Новина українською → Техас, Понедельник 29 марта 2021 19:25
Опять не полетел. SpaceX перенесла испытание корабля Starship Фото: испытания корабля Starship снова перенесли (flickr.com spacex)
Автор: Дмитрий Левицкий

Компания американского изобретателя Илона Маска SpaceX снова перенесла испытания прототипа космического корабля Starship. Этот корабль предназначен для полетов с пассажирами на Луну и Марс.

Об отмене испытаний написал Илон Маск на странице в Twitter.

Как пояснил изобретатель, SpaceX сегодня не успела получить разрешение на тестовый полет от Управления гражданской авиации Соединенных Штатов.

"Инспектор FAA не успел вовремя связаться со Starbase. Запуск состоится не ранее, чем завтра", - сообщил Маск.

Опять не полетел. SpaceX перенесла испытание корабля Starship

Напомним, в рамках испытаний корабль Starship должен подняться на высоту 10 километров и после этого осуществить посадку. Это уже 11 прототип корабля Starship.

Испытательный полет этого прототипа планировался еще в пятницу, 26 марта, но его отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

Испытания восьмого, девятого и десятого прототипов заканчивались взрывом, хотя, в случае с прототипом SN10, взрывом после удачной посадки.

Позже Илон Маск объяснил, почему прототип корабля взорвался после, казалось бы, удачной посадки.

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