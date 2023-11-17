SpaceX перенесла другий запуск ракети-носія Starship: у чому причина

Компанія SpaceX вдруге перенесла запуск ракети-носія Starship. Засновник компанії Ілон Маск повідомив, що при запуску виникли технічні проблеми.

"Нам необхідно замінити привід гратчастого плавця, тому запуск переноситься на суботу", - повідомив Маск на своїй сторінці в соцмережі X (Twitter).

Візьміть, щоб зайнятися на глибокий функціонер, з тим, що він буде поставлено на Saturday — Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2023

Компанія планувала запустити Starship 17 листопада. Ракета багаторазова і може доставляти космічні апарати, екіпаж та вантаж на орбіти.

"Працюємо над створенням повністю багаторазової системи запуску, здатної доставляти супутники, корисне навантаження, екіпаж та вантаж на різні орбіти, а також на земні, місячні та марсіанські посадкові майданчики", - написано на сторінці компанії в соцмережі X (Twitter).

Запуск Starship

16 листопада компанія SpaceX одержала дозвіл на запуск Starship від Федерального управління авіації США.

Перший запуск Starship відбувся 20 квітня. Під час першого запуску ракети-носія Starship частина двигунів Raptor, встановлених на ракетоносії Super Heavy, вийшли з ладу. Це спричинило втрату стійкості ракети. Ілон Маск заявив, що для успішного запуску ракети може знадобитися кілька спроб.

Ракета Starship, яку розробляє Ілон Маск – ключовий елемент його плану з доставки вантажів та людей на Марс.