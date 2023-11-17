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SpaceX перенесла второй запуск ракеты-носителя Starship: в чем причина

США, Пятница 17 ноября 2023 01:15
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SpaceX перенесла второй запуск ракеты-носителя Starship: в чем причина Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

SpaceX во второй раз перенесла запуск ракеты-носителя "Starship". Полет планировался 17 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу SpaceX в социальной сети X (Twitter).

Компания SpaceX во второй раз перенесла запуск ракеты-носителя Starship. Основатель компании Илон Маск, сообщил, что при запуске возникли технические проблемы.

"Нам необходимо заменить привод решетчатого плавника, поэтому запуск переносится на субботу", - сообщил Маск на своей странице в соцсети X (Twitter).

Компания планировала запустить Starship 17 ноября. Ракета многоразовая и может доставлять космические аппараты, экипаж и груз на орбиты

"Работаем над созданием полностью многоразовой системы запуска, способной доставлять спутники, полезную нагрузку, экипаж и груз на различные орбиты, а также на земные, лунные и марсианские посадочные площадки", - написано на странице компании в соцсети X (Twitter).

Запуск Starship

16 ноября компания SpaceX получила разрешение на запуск Starship от Федерального управления авиации США.

Первый запуск Starship состоялся 20 апреля. Во время первого запуска ракеты-носителя Starship часть двигателей Raptor, установленных на ракетоносителе Super Heavy, вышли из строя. Это привело к потере устойчивости ракеты. Илон Маск заявил, что для успешного запуска ракеты может потребоваться несколько попыток.

Ракета Starship, которую разрабатывает Илон Маск - ключевой элемент его плана по доставке грузов и людей на Марс.

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