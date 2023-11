SpaceX перенесла второй запуск ракеты-носителя Starship: в чем причина

Компания SpaceX во второй раз перенесла запуск ракеты-носителя Starship. Основатель компании Илон Маск, сообщил, что при запуске возникли технические проблемы.

"Нам необходимо заменить привод решетчатого плавника, поэтому запуск переносится на субботу", - сообщил Маск на своей странице в соцсети X (Twitter).

We need to replace a grid fin actuator, so launch is postponed to Saturday