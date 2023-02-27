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SpaceX перенесло запуск місії Crew-6 на МКС: в чому причина

Фото: SpaceX перенесло запуск місії Crew-6 на МКС (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

NASA і SpaceX відклали запуск капсули з двома американськими астронавтами, російським космонавтом й членом екіпажу з Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Запуск капсули було відкладено за декілька хвилин до запланованого вильоту з Флориди на Міжнародну космічну станцію.

Компанія мільярдера Ілона Маска заявила про технічну помилку, яка пов'язана з рідиною для запалювання й використовується для запуску двигунів космічного корабля.

Зазначається, що ракета Falcon 9 повинна була вилетіти з Космічного центру Кеннеді NASA на мисі Канаверал, штат Флорида. Наступний резервний запуск призначено на ранок вівторка.

Якби запуск був успішним, екіпаж прибув до МКС вже протягом 25 годин.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що SpaceX та NASA готувались до запуску нового екіпажу на МКС. У місії повинні були взяти участь громадяни США, Росії та ОАЕ.

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