SpaceX перенесло запуск миссии Crew-6 на МКС: в чем причина

NASA и SpaceX отложили запуск капсулы с двумя американскими астронавтами, российским космонавтом и членом экипажа из Объединенных Арабских Эмиратов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Запуск капсулы был отложен за несколько минут до планируемого вылета из Флориды на Международную космическую станцию.
Компания миллиардера Илона Маска заявила о технической ошибке, связанной с жидкостью для зажигания и используемой для запуска двигателей космического корабля.
Отмечается, что ракета Falcon 9 должна была вылететь из космического центра Кеннеди NASA на мысе Канаверал, штат Флорида. Следующий резервный запуск назначен на утро вторника.
Если бы запуск был успешным, экипаж прибыл в МКС уже 25 часов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что SpaceX и NASA готовились к запуску нового экипажа на МКС. В миссии должны были принять участие граждане США, России и ОАЭ.
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