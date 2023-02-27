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SpaceX перенесло запуск миссии Crew-6 на МКС: в чем причина

Фото: SpaceX перенесло запуск миссии Crew-6 на МКС (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

NASA и SpaceX отложили запуск капсулы с двумя американскими астронавтами, российским космонавтом и членом экипажа из Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Запуск капсулы был отложен за несколько минут до планируемого вылета из Флориды на Международную космическую станцию.

Компания миллиардера Илона Маска заявила о технической ошибке, связанной с жидкостью для зажигания и используемой для запуска двигателей космического корабля.

Отмечается, что ракета Falcon 9 должна была вылететь из космического центра Кеннеди NASA на мысе Канаверал, штат Флорида. Следующий резервный запуск назначен на утро вторника.

Если бы запуск был успешным, экипаж прибыл в МКС уже 25 часов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что SpaceX и NASA готовились к запуску нового экипажа на МКС. В миссии должны были принять участие граждане США, России и ОАЭ.

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SpaceX