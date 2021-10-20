SpaceX перенесла запуск космического корабля Crew Dragon: новая дата полета

"NASA и SpaceX планируют осуществить запуск Crew-3 к МКС в воскресенье, 31 октября в 2:21 по времени Восточного побережья США (в 9:21 по киевскому времени) для того, чтобы дать дополнительное время для подготовки космического аппарата", - пишет пресс-служба.

Также компания отметила, что 3 ноября является запасной датой запуска.

Сейчас известно, что запуск корабля будет осуществлен благодаря ракете-носителю Falcon 9.

В состав экипажа входят астронавты NASA, а именно:

Том Маршберн;

Кайла Бэррон;

Раджа Чари.

В частности, вместе с ними полетит и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.

Миссия продлится в течение почти шести месяцев.