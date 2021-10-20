SpaceX перенесла запуск космічного корабля Crew Dragon: нова дата польоту

"NASA і SpaceX планують здійснити запуск Crew-3 до МКС у неділю, 31 жовтня о 2:21 за часом Східного узбережжя США (о 9:21 за київським часом) для того, щоб дати додатковий час для підготовки космічного апарату", - пише пресслужба.

Також компанія відзначила, що 3 листопада є запасною датою запуску.

Наразі відомо, що запуск корабля буде здійснено завдяки ракеті-носію Falcon 9.

До складу екіпажу входять астронавти NASA, а саме:

Том Маршберн;

Кайла Беррон;

Раджа Чарі.

Зокрема, разом з ними полетить й астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер.

Місія триватиме протягом майже шести місяців.