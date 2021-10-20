SpaceX перенесла запуск космічного корабля Crew Dragon: нова дата польоту

Компанія SpaceX і Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) повідомили про перенесення запуску космічного корабля Crew Dragon Endurance до Міжнародної космічної станції (МКС) на 31 жовтня. Місія астронавтів на станції триватиме майже півроку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

"NASA і SpaceX планують здійснити запуск Crew-3 до МКС у неділю, 31 жовтня о 2:21 за часом Східного узбережжя США (о 9:21 за київським часом) для того, щоб дати додатковий час для підготовки космічного апарату", - пише пресслужба.

Також компанія відзначила, що 3 листопада є запасною датою запуску.

Наразі відомо, що запуск корабля буде здійснено завдяки ракеті-носію Falcon 9.

До складу екіпажу входять астронавти NASA, а саме:

Том Маршберн;

Кайла Беррон;

Раджа Чарі.

Зокрема, разом з ними полетить й астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер.

Місія триватиме протягом майже шести місяців.