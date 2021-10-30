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SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon из-за непогоды: новая дата полета

Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и SpaceX в очередной раз переносят запуск космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции. Начало операции запланировано на 3 ноября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Отмечается, что запуск был перенесен из-за штормового предупреждения в долине Огайо на северо-востоке США.

Уже 3 ноября, согласно данным метеорологических служб, с 80% вероятностью ожидаются благоприятные погодные условия на месте запуска.

Добавим, что начало операции запланировано на 08:10 по киевскому времени.

Напомним, что РБК-Украина писало про первый перенос запуска корабля Crew Dragon и также рассказывало о экипаже миссии.

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SpaceXКосмический корабль