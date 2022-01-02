UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

SpaceX перенесла первый орбитальный полет Starship: названы новые сроки

Автор: Анастасия Рокитна

Компания SpaceX перенесла первый орбитальный полет космического корабля Starship. Он состоится в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Space.com.

Федеральное управление гражданской авиации США перенесло сроки завершения программной экологической оценки космодрома компании в Южном Техасе.

SpaceX планировала осуществить запуск Starship в январе-феврале. Это было возможно при условии, что экологическая оценка будет завершена до 31 декабря, как планировалось. Впрочем, полет перенесли на март.

Аппарат Starship разрабатывается как корабль для доставки грузов и людей на Луну и Марс.

Напомним, в интервью ученому Маск предложил политическую систему для первых поселенцев на Марсе.

Отметим, в апреле Илон Маск предложил построить базу на Луне и город на Марсе.

Читайте РБК-Украина в Google News
SpaceX