SpaceX перенесла первый орбитальный полет Starship: названы новые сроки

Компания SpaceX перенесла первый орбитальный полет космического корабля Starship. Он состоится в марте.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Space.com.
Федеральное управление гражданской авиации США перенесло сроки завершения программной экологической оценки космодрома компании в Южном Техасе.
SpaceX планировала осуществить запуск Starship в январе-феврале. Это было возможно при условии, что экологическая оценка будет завершена до 31 декабря, как планировалось. Впрочем, полет перенесли на март.
Аппарат Starship разрабатывается как корабль для доставки грузов и людей на Луну и Марс.
Напомним, в интервью ученому Маск предложил политическую систему для первых поселенцев на Марсе.
Отметим, в апреле Илон Маск предложил построить базу на Луне и город на Марсе.