SpaceX перенесла перший орбітальний політ Starship: названо нові терміни

Компанія SpaceX перенесла перший орбітальний політ космічного корабля Starship. Він відбудеться у березні.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Space.com .

Федеральне управління цивільної авіації США перенесло терміни завершення програмної екологічної оцінки космодрому компанії в Південному Техасі.

SpaceX планувала здійснити запуск Starship у січні-лютому. Це було можливе за умови, що екологічна оцінка буде завершена до 31 грудня, як планувалося. Втім, політ перенесли на березень.

Апарат Starship розробляється як корабель для доставки вантажів та людей на Місяць та Марс.