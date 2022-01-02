RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

SpaceX перенесла перший орбітальний політ Starship: названо нові терміни

Автор: Анастасія Рокитна

Компанія SpaceX перенесла перший орбітальний політ космічного корабля Starship. Він відбудеться у березні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Space.com.

Федеральне управління цивільної авіації США перенесло терміни завершення програмної екологічної оцінки космодрому компанії в Південному Техасі.

SpaceX планувала здійснити запуск Starship у січні-лютому. Це було можливе за умови, що екологічна оцінка буде завершена до 31 грудня, як планувалося. Втім, політ перенесли на березень.

Апарат Starship розробляється як корабель для доставки вантажів та людей на Місяць та Марс.

Нагадаємо, в інтерв'ю вченому Маск запропонував політичну систему для перших поселенців на Марсі.

Зазначимо, у квітні Ілон Маск запропонував побудувати базу на Місяці і місто на Марсі.

Читайте РБК-Україна в Google News
SpaceX