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SpaceX отримала контракт на знищення МКС: про що мова

Фото: SpaceX отримала контракт на знищення МКС (spaceflight.nasa.gov)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт від NASA на 843 млн доларів на будівництво корабля, який в майбутньому виведе Міжнародну космічну станцію (МКС) з орбіти Землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Знищення МКС заплановане у 2030 році, коли термін служби станції закінчиться

Зокрема 843 млн доларів є не єдиною витратою в майбутній операції. Перед тим, як МКС зрушать з орбіти, необхідно буде вилучити з неї усе важливе обладнання та екіпаж.

"Вибір американського апарату для виведення з орбіти МКС допоможе NASA і його міжнародним партнерам забезпечити безпечний і відповідальний перехід з низької навколоземної орбіти після закінчення терміну роботи станції", - заявив помічник адміністратора управління космічних операцій штаб-квартири NASA Кен Бауерсокс. 

МКС 

Станція перебуває на висоті більше ніж 400 кілометрів над Землею. Перший модуль МКС було запущено у космос ще у 1998 році.

Загалом на станції, яка використовувалась для проведення наукових досліджень, побували сотні космонавтів з різних країн. Через завершення терміну служби МКС планують "поховати" у Тихому океані. 

В Тихому океані є закрита для судноплавства ділянка, яку називають "кладовищем космічних кораблів". Відповідно до назви, ця ділянка використовується для експлуатації решток космічних апаратів.

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