SpaceX отримала контракт на знищення МКС: про що мова

Компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт від NASA на 843 млн доларів на будівництво корабля, який в майбутньому виведе Міжнародну космічну станцію (МКС) з орбіти Землі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.
Знищення МКС заплановане у 2030 році, коли термін служби станції закінчиться.
Зокрема 843 млн доларів є не єдиною витратою в майбутній операції. Перед тим, як МКС зрушать з орбіти, необхідно буде вилучити з неї усе важливе обладнання та екіпаж.
"Вибір американського апарату для виведення з орбіти МКС допоможе NASA і його міжнародним партнерам забезпечити безпечний і відповідальний перехід з низької навколоземної орбіти після закінчення терміну роботи станції", - заявив помічник адміністратора управління космічних операцій штаб-квартири NASA Кен Бауерсокс.
Станція перебуває на висоті більше ніж 400 кілометрів над Землею. Перший модуль МКС було запущено у космос ще у 1998 році.
Загалом на станції, яка використовувалась для проведення наукових досліджень, побували сотні космонавтів з різних країн. Через завершення терміну служби МКС планують "поховати" у Тихому океані.
В Тихому океані є закрита для судноплавства ділянка, яку називають "кладовищем космічних кораблів". Відповідно до назви, ця ділянка використовується для експлуатації решток космічних апаратів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.