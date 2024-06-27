SpaceX отримала контракт на знищення МКС: про що мова

Знищення МКС заплановане у 2030 році, коли термін служби станції закінчиться.

Зокрема 843 млн доларів є не єдиною витратою в майбутній операції. Перед тим, як МКС зрушать з орбіти, необхідно буде вилучити з неї усе важливе обладнання та екіпаж.

"Вибір американського апарату для виведення з орбіти МКС допоможе NASA і його міжнародним партнерам забезпечити безпечний і відповідальний перехід з низької навколоземної орбіти після закінчення терміну роботи станції", - заявив помічник адміністратора управління космічних операцій штаб-квартири NASA Кен Бауерсокс.

МКС

Станція перебуває на висоті більше ніж 400 кілометрів над Землею. Перший модуль МКС було запущено у космос ще у 1998 році.

Загалом на станції, яка використовувалась для проведення наукових досліджень, побували сотні космонавтів з різних країн. Через завершення терміну служби МКС планують "поховати" у Тихому океані.

В Тихому океані є закрита для судноплавства ділянка, яку називають "кладовищем космічних кораблів". Відповідно до назви, ця ділянка використовується для експлуатації решток космічних апаратів.