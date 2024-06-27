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SpaceX получила контракт на уничтожение МКС: о чем идет речь

Фото: SpaceX получила контракт на уничтожение МКС (spaceflight.nasa.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Илона Маска SpaceX получила контракт от NASA на 843 млн долларов на строительство корабля, который в будущем выведет Международную космическую станцию (МКС) с орбиты Земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Уничтожение МКС запланировано в 2030 году, когда срок службы станции истечет.

В частности 843 млн долларов является не единственной затратой в предстоящей операции. Перед тем, как МКС сдвинут с орбиты, необходимо будет изъять из нее все важное оборудование и экипаж.

"Выбор американского аппарата для вывода с орбиты МКС поможет NASA и его международным партнерам обеспечить безопасный и ответственный переход с низкой околоземной орбиты после окончания срока работы станции", - заявил помощник администратора управления космических операций штаб-квартиры NASA Кен Бауэрсокс. 

МКС

Станция находится на высоте более 400 километров над Землей. Первый модуль МКС был запущен в космос еще в 1998 году.

Всего на станции, которая использовалась для проведения научных исследований, побывали сотни космонавтов из разных стран. Из-за завершения срока службы МКС планируют "похоронить" в Тихом океане. 

В Тихом океане есть закрытый для судоходства участок, который называют "кладбищем космических кораблей". Согласно названию, этот участок используется для эксплуатации остатков космических аппаратов.

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