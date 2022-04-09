SpaceX отправила туристический рейс на МКС. Первый в истории

Американская компания SpaceX совершила успешный запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, на борту которого находятся трое туристов (граждане США, Канады и Израиля) и один астронавт. Частная миссия Axiom-1 стала первым в истории туристическим космическим полетом на Международную космическую станцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт SpaceX .

Стоимость такого туристического рейса с пребыванием на станции МКС в течение 8 дней составляет для каждого пассажира 55 миллионов долларов.

Этот проект осуществляется по заказу компании Axiom Space на пилотируемом корабле Crew Dragon компании Илона Маска.

Falcon 9 стартовала в пятницу с космодрома имени Дж. Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида).

Ранее сообщалось, что экипаж новой космической программы Polaris Dawn от SpaceX возьмет с собой в космос украинский флаг, чтобы так поддержать в Украину в противостоянии российскому вторжению.

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