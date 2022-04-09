RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

SpaceX відправила туристичний рейс на МКС. Перший в історії

Фото: запуск ракети Falcon 9 з туристичною місією Axiom-1 на МКС (twitter.com/SpaceX)
Автор: Володимир Костирін

Американська компанія SpaceX здійснила успішний запуск ракети Falcon 9 з кораблем Crew Dragon, на борту якого знаходяться троє туристів (громадяни США, Канади та Ізраїлю) і один астронавт. Приватна місія Axiom-1 стала першим в історії туристичним космічним польотом на Міжнародну космічну станцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт SpaceX.

Falcon 9 стартувала в п'ятницю з космодрому імені Дж. Кеннеді на мисі Канаверал (штат Флорида).

Цей проект здійснюється на замовлення компанії Axiom Space на пілотованому кораблі Crew Dragon компанії Ілона Маска.

Членами екіпажу стали: астронавт Майкл Лопес-Алегріа (США), і туристи Ларрі Коннор (американський підприємець), Марк Паті (Канадський інвестор) та Ейтан Стіббе (ізраїльський бізнесмен).

Члени екіпажу Crew Dragon місії Axiom-1 на МКС (фото: spacex.com/launches/ax-1)

Вартість такого туристичного рейсу з перебуванням на станції МКС протягом 8 днів становить для кожного пасажира 55 мільйонів доларів.

Запуск Falcon 9 з туристичною місією на МКС (фото: twitter.com/SpaceX)

Раніше повідомлялося, що екіпаж нової космічної програми Polaris Dawn від SpaceX візьме з собою в космос український прапор, щоб так підтримати в Україну у протистоянні російському вторгненню.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МКСSpaceXКосмічний корабель