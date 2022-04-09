SpaceX відправила туристичний рейс на МКС. Перший в історії

Американська компанія SpaceX здійснила успішний запуск ракети Falcon 9 з кораблем Crew Dragon, на борту якого знаходяться троє туристів (громадяни США, Канади та Ізраїлю) і один астронавт. Приватна місія Axiom-1 стала першим в історії туристичним космічним польотом на Міжнародну космічну станцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт SpaceX .

Вартість такого туристичного рейсу з перебуванням на станції МКС протягом 8 днів становить для кожного пасажира 55 мільйонів доларів.

Цей проект здійснюється на замовлення компанії Axiom Space на пілотованому кораблі Crew Dragon компанії Ілона Маска.

Falcon 9 стартувала в п'ятницю з космодрому імені Дж. Кеннеді на мисі Канаверал (штат Флорида).

Раніше повідомлялося, що екіпаж нової космічної програми Polaris Dawn від SpaceX візьме з собою в космос український прапор, щоб так підтримати в Україну у протистоянні російському вторгненню.

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