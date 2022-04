SpaceX відправила туристичний рейс на МКС. Перший в історії

Falcon 9 стартувала в п'ятницю з космодрому імені Дж. Кеннеді на мисі Канаверал (штат Флорида).

Цей проект здійснюється на замовлення компанії Axiom Space на пілотованому кораблі Crew Dragon компанії Ілона Маска.

Falcon 9 launches the first all-private human spaceflight mission to the @space_station pic.twitter.com/krDfQyaVTO

Членами екіпажу стали: астронавт Майкл Лопес-Алегріа (США), і туристи Ларрі Коннор (американський підприємець), Марк Паті (Канадський інвестор) та Ейтан Стіббе (ізраїльський бізнесмен).

Члени екіпажу Crew Dragon місії Axiom-1 на МКС (фото: spacex.com/launches/ax-1)

Вартість такого туристичного рейсу з перебуванням на станції МКС протягом 8 днів становить для кожного пасажира 55 мільйонів доларів.

Falcon 9’s first stage booster has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/a5ucqbDwQ0