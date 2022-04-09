SpaceX відправила туристичний рейс на МКС. Перший в історії
Американська компанія SpaceX здійснила успішний запуск ракети Falcon 9 з кораблем Crew Dragon, на борту якого знаходяться троє туристів (громадяни США, Канади та Ізраїлю) і один астронавт. Приватна місія Axiom-1 стала першим в історії туристичним космічним польотом на Міжнародну космічну станцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт SpaceX.
Falcon 9 стартувала в п'ятницю з космодрому імені Дж. Кеннеді на мисі Канаверал (штат Флорида).
Цей проект здійснюється на замовлення компанії Axiom Space на пілотованому кораблі Crew Dragon компанії Ілона Маска.
Falcon 9 launches the first all-private human spaceflight mission to the @space_station pic.twitter.com/krDfQyaVTO— SpaceX (@SpaceX) April 8, 2022
Членами екіпажу стали: астронавт Майкл Лопес-Алегріа (США), і туристи Ларрі Коннор (американський підприємець), Марк Паті (Канадський інвестор) та Ейтан Стіббе (ізраїльський бізнесмен).
Члени екіпажу Crew Dragon місії Axiom-1 на МКС (фото: spacex.com/launches/ax-1)
Вартість такого туристичного рейсу з перебуванням на станції МКС протягом 8 днів становить для кожного пасажира 55 мільйонів доларів.
Ax-1 on orbit pic.twitter.com/tpY8qtSaJj— SpaceX (@SpaceX) April 8, 2022
Falcon 9’s first stage booster has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/a5ucqbDwQ0— SpaceX (@SpaceX) April 8, 2022
Запуск Falcon 9 з туристичною місією на МКС (фото: twitter.com/SpaceX)
Раніше повідомлялося, що екіпаж нової космічної програми Polaris Dawn від SpaceX візьме з собою в космос український прапор, щоб так підтримати в Україну у протистоянні російському вторгненню.
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