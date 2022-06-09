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SpaceX отправила в космос египетский спутник: видео запуска ракеты

Фото: SpaceX отправила в космос египетский спутник (фото twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, запустила в космос коммуникационный спутник Nilesat 301. Запуск состоялся в штате Флорида.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Полное видео запуска

Спутник был запущен с космодрома, который расположен в Штате Флорида. Операция началась в 00:04 по киевскому времени.

Уже через 33 минуты после запуска ракеты-носителя Falcon 9, спутник был выведен на геостационарную орбиту, которая расположена на расстоянии в 35,8 тысячи километров от Земли.

Первая ступень вернулась на Землю через 8 минут и 45 секунд после запуска.

Напомним, РБК-Украина рассказывало и о том, как компания Маска недавно запустила в космос разведывательный спутник для армии США.

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