SpaceX отправила в космос египетский спутник: видео запуска ракеты

Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, запустила в космос коммуникационный спутник Nilesat 301. Запуск состоялся в штате Флорида.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.
Полное видео запуска
Спутник был запущен с космодрома, который расположен в Штате Флорида. Операция началась в 00:04 по киевскому времени.
Уже через 33 минуты после запуска ракеты-носителя Falcon 9, спутник был выведен на геостационарную орбиту, которая расположена на расстоянии в 35,8 тысячи километров от Земли.
Первая ступень вернулась на Землю через 8 минут и 45 секунд после запуска.
Напомним, РБК-Украина рассказывало и о том, как компания Маска недавно запустила в космос разведывательный спутник для армии США.