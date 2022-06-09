SpaceX отправила в космос египетский спутник: видео запуска ракеты

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Полное видео запуска

Спутник был запущен с космодрома, который расположен в Штате Флорида. Операция началась в 00:04 по киевскому времени.

Уже через 33 минуты после запуска ракеты-носителя Falcon 9, спутник был выведен на геостационарную орбиту, которая расположена на расстоянии в 35,8 тысячи километров от Земли.

Первая ступень вернулась на Землю через 8 минут и 45 секунд после запуска.