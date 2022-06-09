SpaceX отправила в космос египетский спутник: видео запуска ракеты
Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, запустила в космос коммуникационный спутник Nilesat 301. Запуск состоялся в штате Флорида.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.
Liftoff! pic.twitter.com/wY6SCJSGp7— SpaceX (@SpaceX) June 8, 2022
Полное видео запуска
Спутник был запущен с космодрома, который расположен в Штате Флорида. Операция началась в 00:04 по киевскому времени.
Liftoff! pic.twitter.com/wY6SCJSGp7— SpaceX (@SpaceX) June 8, 2022
Уже через 33 минуты после запуска ракеты-носителя Falcon 9, спутник был выведен на геостационарную орбиту, которая расположена на расстоянии в 35,8 тысячи километров от Земли.
Первая ступень вернулась на Землю через 8 минут и 45 секунд после запуска.
Deployment of Nilesat 301 confirmed pic.twitter.com/TOxuyYAICp— SpaceX (@SpaceX) June 8, 2022
Напомним, РБК-Украина рассказывало и о том, как компания Маска недавно запустила в космос разведывательный спутник для армии США.