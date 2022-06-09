ru ua
Чт, 09 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

SpaceX отправила в космос египетский спутник: видео запуска ракеты

Новина українською →
Четверг 09 июня 2022 11:31
SpaceX отправила в космос египетский спутник: видео запуска ракеты Фото: SpaceX отправила в космос египетский спутник (фото twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, запустила в космос коммуникационный спутник Nilesat 301. Запуск состоялся в штате Флорида.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Полное видео запуска

Спутник был запущен с космодрома, который расположен в Штате Флорида. Операция началась в 00:04 по киевскому времени.

Уже через 33 минуты после запуска ракеты-носителя Falcon 9, спутник был выведен на геостационарную орбиту, которая расположена на расстоянии в 35,8 тысячи километров от Земли.

Первая ступень вернулась на Землю через 8 минут и 45 секунд после запуска.

Напомним, РБК-Украина рассказывало и о том, как компания Маска недавно запустила в космос разведывательный спутник для армии США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки SpaceX
NEWS
Там сейчас решается судьба нашего Донбасса, - Зеленский о Северодонецке
Там сейчас решается судьба нашего Донбасса, - Зеленский о Северодонецке
DAILY
Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег
Ростислав Шаправскийглавный редактор Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег