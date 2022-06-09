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SpaceX відправила у космос єгипетський супутник: відео запуску ракети

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Четвер 09 червня 2022 11:31
SpaceX відправила у космос єгипетський супутник: відео запуску ракети Фото: SpaceX відправила у космос єгипетський супутник (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Американська компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, запустила у космос комунікаційний супутник Nilesat 301. Запуск відбувся у штаті Флорида.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Повне відео запуску

Супутник було запущено з космодрому, який розташований у Штаті Флорида. Операція розпочалась о 00:04 за київським часом.

Вже через 33 хвилини після запуску ракети-носія Falcon 9, супутник був виведений на геостаціонарну орбіту, яка розташована на відстані в 35,8 тисячі кілометрів від Землі.

Перший ступінь повернувся на Землю через 8 хвилин і 45 секунд після запуску.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало й про те, як компанія Маска нещодавно запустила у космос розвідувальний супутник для армії США.

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