SpaceX отменила запуск ракеты-носителя с 60 спутников Starlink на борту

Компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Вылет отменили за одну минуту и 24 секунды до запланированного старта.

Об этом сообщили на странице SpaceX в Twitter .

Ее должны были запустить с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 20:37 по местному времени (03:37 по Киеву). Следующая возможность для запуска появится 1 марта в 8:15 (15:15 по Киеву).

В то же время компания не называет причину отмены запуска ракеты.

РБК-Украина писало, что в начале февраля SpaceX провела успешный запуск очередной партии из 60 мини-спутников для интернет связи Starlink. Теперь на орбите находится более 1 тысячи космических аппаратов системы Starlink.

Компания SpaceX рассчитывает развернуть на орбите группу из 12 тысяч космических аппаратов для создания полномасштабной сети, для покрытия интернетом всей территории Земли.

Напомним, в конце января SpaceX провела запуск миссии Transporter-1 с рекордным количество спутников. Всего на орбиту были выведены 143 спутника.