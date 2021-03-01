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SpaceX скасувала запуск ракети-носія з 60 супутників Starlink на борту

Автор: Инна Собора

Компанія SpaceX скасувала запуск ракети-носія Falcon 9 з 60 мікросупутниками Starlink. Виліт скасували за одну хвилину 24 секунди до запланованого старту.

Про це повідомили на сторінці SpaceX в Twitter.

У той же час компанія не називає причину відміни запуску ракети.

Її повинні були запустити з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида в 20:37 за місцевим часом (03:37 за Києвом). Наступна можливість для запуску з'явиться 1 березня о 8:15 (15:15 за Києвом).

РБК-Україна писало, що на початку лютого SpaceX провела успішний запуск чергової партії з 60 міні-супутників для інтернет зв'язку Starlink. Тепер на орбіті перебуває більше 1 тисячі космічних апаратів системи Starlink.

Компанія SpaceX розраховує розгортання на орбіті групу з 12 тисяч космічних апаратів для створення повномасштабної мережі, для покриття інтернетом всій території Землі.

Нагадаємо, в кінці січня SpaceX провела запуск місії Transporter-1 з рекордною кількістю супутників. Всього на орбіту були виведені 143 супутника.

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Новини України SpaceX
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