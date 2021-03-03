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SpaceX отложила запуск спутников: названа причина

Автор: Андрей Козловский

Компания SpaceX из-за неблагоприятной погоды отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 на орбиту с партией интернет-спутников Starlink. Новая дата запуска ракеты запланирована на 4 марта.

Об этом компания сообщила на странице в своем Twitter.

"Сейчас планируем запуск Starlink не ранее четверга, 4 марта, из-за неблагоприятных погодных условий в районе запуска и посадки и дополнительных проверок ракеты", - сообщили в компании.

Отметим, это уже будет 8-й запуск для ракеты-носителя Falcon 9 на орбиту со следующей партией 60 интернет-спутников Starlink. Ее попытаются запустить с космодрома в американском штате Флорида.

Напомним, 1 марта SpaceX также отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9. Вылет отменили за одну минуту и 24 секунды до запланированного старта.

Также РБК-Украина писало, что в начале февраля SpaceX провела успешный запуск очередной партии из 60 мини-спутников для интернет-связи Starlink. Теперь на орбите находится более 1 тысячи космических аппаратов системы Starlink.

Кроме того, в конце января SpaceX провела запуск миссии Transporter-1 с рекордным количество спутников. Всего на орбиту были выведены 143 спутника.

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