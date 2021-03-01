ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

SpaceX отменила запуск ракеты-носителя с 60 спутников Starlink на борту

Новина українською → Понедельник 01 марта 2021 06:56
SpaceX отменила запуск ракеты-носителя с 60 спутников Starlink на борту Фото: запуск Falcon 9 (скриншот)
Автор: Инна Собора

Компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Вылет отменили за одну минуту и 24 секунды до запланированного старта.

Об этом сообщили на странице SpaceX в Twitter.

В то же время компания не называет причину отмены запуска ракеты.

Ее должны были запустить с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 20:37 по местному времени (03:37 по Киеву). Следующая возможность для запуска появится 1 марта в 8:15 (15:15 по Киеву).

РБК-Украина писало, что в начале февраля SpaceX провела успешный запуск очередной партии из 60 мини-спутников для интернет связи Starlink. Теперь на орбите находится более 1 тысячи космических аппаратов системы Starlink.

Компания SpaceX рассчитывает развернуть на орбите группу из 12 тысяч космических аппаратов для создания полномасштабной сети, для покрытия интернетом всей территории Земли.

Напомним, в конце января SpaceX провела запуск миссии Transporter-1 с рекордным количество спутников. Всего на орбиту были выведены 143 спутника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Транспорт SpaceX
NEWS
На Донбассе против Украины воюют около 50 снайперов из России, - разведка
На Донбассе против Украины воюют около 50 снайперов из России, - разведка
DAILY
На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"