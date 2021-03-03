SpaceX отложила запуск спутников: названа причина

Компания SpaceX из-за неблагоприятной погоды отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 на орбиту с партией интернет-спутников Starlink. Новая дата запуска ракеты запланирована на 4 марта.

Об этом компания сообщила на странице в своем Twitter.

"Сейчас планируем запуск Starlink не ранее четверга, 4 марта, из-за неблагоприятных погодных условий в районе запуска и посадки и дополнительных проверок ракеты", - сообщили в компании.

Отметим, это уже будет 8-й запуск для ракеты-носителя Falcon 9 на орбиту со следующей партией 60 интернет-спутников Starlink. Ее попытаются запустить с космодрома в американском штате Флорида.