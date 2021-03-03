SpaceX відклала запуск супутників: названа причина

Компанія SpaceX через несприятливу погоду відклала запуск ракети-носія Falcon 9 на орбіту з партією інтернет-супутників Starlink. Нова дата запуску ракети запланована на 4 березня.

Про це компанія повідомила на сторінці в своєму Twitter.

"Зараз плануємо запуск Starlink не раніше четверга, 4 березня, через несприятливі погодні умови у районі запуску та посадки та додаткових перевірок ракети", - повідомили в компанії.

Зазначимо, це вже буде 8-й запуск для ракети-носія Falcon 9 на орбіту з наступною партією 60 інтернет-супутників Starlink. Її спробують запустити з космодрому в американському штаті Флорида.