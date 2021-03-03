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SpaceX відклала запуск супутників: названа причина

Новость на русском → Флорида, Середа 03 березня 2021 11:11
SpaceX відклала запуск супутників: названа причина Фото: ракети-носія (
Автор: Андрій Козловський

Компанія SpaceX через несприятливу погоду відклала запуск ракети-носія Falcon 9 на орбіту з партією інтернет-супутників Starlink. Нова дата запуску ракети запланована на 4 березня.

Про це компанія повідомила на сторінці в своєму Twitter.

"Зараз плануємо запуск Starlink не раніше четверга, 4 березня, через несприятливі погодні умови у районі запуску та посадки та додаткових перевірок ракети", - повідомили в компанії.

Зазначимо, це вже буде 8-й запуск для ракети-носія Falcon 9 на орбіту з наступною партією 60 інтернет-супутників Starlink. Її спробують запустити з космодрому в американському штаті Флорида.

Нагадаємо, 1 березня SpaceX також скасувала запуск ракети-носія Falcon 9. Виліт скасували за одну хвилину 24 секунди до запланованого старту.

Також РБК-Україна писало, що на початку лютого SpaceX провела успішний запуск чергової партії з 60 міні-супутників для інтернет-зв'язку Starlink. Тепер на орбіті перебуває більше 1 тисячі космічних апаратів системи Starlink.

Крім того, в кінці січня SpaceX провела запуск місії Transporter-1 з рекордною кількістю супутників. Всього на орбіту були виведені 143 супутники.

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