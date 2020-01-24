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SpaceX відклала запуск нової партії супутників для глобального інтернету

Новини » В світі     24.01.2020 - 00:59
SpaceX відклала запуск нової партії супутників для глобального інтернету
Ілюстративне фото (twitter.com/spacex)

Запуск ракети-носія Falcon 9 з супутниками запланований на 27 січня

Компанія SpaceX перенесла запланований на 24 січня запуск на орбіту ракети-носія Falcon 9 з 60 супутниками глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter компанії.

Причиною відстрочки запуску стали несприятливі погодні умови.

"Зараз датою запуску супутників Starlink намічений понеділок, 27 січня", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет користувачів на всій планеті за рахунок розгортання на навколоземній орбіті 12 тисяч міні-супутників (вагою до 500 кг). Ця система зв'язку повсюдно, включаючи важкодоступні та малонаселені райони, буде забезпечувати жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет.

На початковому етапі SpaceX планує забезпечити високошвидкісний доступ в інтернет для жителів півдня США до кінця 2020 року.

Нагадаємо, 6 січня SpaceX вивела на орбіту нову партію з 60 супутників Starlink в рамках проекту зі створення системи глобальної інтернету. Це був третій запуск супутників на орбіту в рамках проекту.

Раніше під час випробувань SpaceX ракети для польотів на Марс стався вибух. Метою було виявлення максимально допустимого рівня тиску в системах. В результаті вибуху від ракети відокремилися деякі елементи конструкції, хоча сам корабель повністю не був зруйнований.

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