SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников для глобального интернета

Иллюстративное фото (twitter.com/spacex)

В рамках проекта Starlink на орбиту вывели еще 60 мини-спутников

Американская компания SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников Starlink в рамках проекта по созданию системы глобального интернета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании.

Сообщается, что ракета носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников. Запуск ракеты был осуществлен с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида. Также сообщается, что многоразовая ступень Falcon 9, которую использовали в четвертый раз, совершила мягкую посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Отметим, это был третий запуск спутников на орбиту в рамках проекта Starlink. Всего планируется развертывание 12 тысяч мини-спутников, чтобы обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/hA8eUp7dNI — SpaceX (@SpaceX) January 7, 2020

Напомним, ранее во время испытаний SpaceX ракеты для полетов на Марс произошел взрыв. Целью было выявление максимально допустимого уровня давления в системах. В результате взрыва от ракеты отделились некоторые элементы конструкции, хотя сам корабль полностью не был разрушен.